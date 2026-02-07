Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novak Đoković zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Novak Đoković z družino na otvoritvi olimpijskih iger #video

Foto Platforma X

Foto: Platforma X

V petek so ljubitelji športa lahko v Milanu spremljali otvoritev olimpijskih iger, kjer se je zbralo kar nekaj znanih ljudi. V prvih vrstah je s svojo družino sedel tudi Novak Đoković in bil navdušen nad športnim spektaklom.

Na stadionu San Siro v Milanu so v petek zvečer z otvoritveno slovesnostjo uradno odprli zimske olimpijske igre. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev. Srbski teniški zvezdnik je odprtje spremljal skupaj z družino in priznal, da je bilo doživetje zanj nekaj posebnega.

"Prelep spektakel, kot vedno. Vedno je lepo biti v Italiji, ki je očitno resnično dežela športa. Pričakovali smo veliko in to smo tudi dobili. To je bil moj prvi obisk odprtja zimskih olimpijskih iger. Zelo sem vesel, da sem to izkušnjo doživel s svojo družino," je dejal Đoković, ki je znan kot velik ljubitelj alpskega smučanja.

Beseda pa je nanesla tudi na njegovo prihodnost in morebiteni nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Los Angeles je še daleč. V tem obdobju mojega življenja in kariere je res daleč, a jasno je, da imam željo, da bi bil tam," je poudaril srbski zvezdnik, ki zdaj z družino živi v Grčiji.

Novak Đoković je sicer velik ljubitelj smučanja. Takole je užival leta 2019.

