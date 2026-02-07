Sobota, 7. 2. 2026, 11.29
35 minut
Novak Đoković z družino na otvoritvi olimpijskih iger #video
V petek so ljubitelji športa lahko v Milanu spremljali otvoritev olimpijskih iger, kjer se je zbralo kar nekaj znanih ljudi. V prvih vrstah je s svojo družino sedel tudi Novak Đoković in bil navdušen nad športnim spektaklom.
The GOAT of Tennis 🎾 Novak Djokovic and family at the opening ceremony of The Winter Olympics Milano–Cortina 2026. pic.twitter.com/cZz5rTYNrw— Sufficient 🪙 (@adlosad) February 7, 2026
Na stadionu San Siro v Milanu so v petek zvečer z otvoritveno slovesnostjo uradno odprli zimske olimpijske igre. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev. Srbski teniški zvezdnik je odprtje spremljal skupaj z družino in priznal, da je bilo doživetje zanj nekaj posebnega.
"Prelep spektakel, kot vedno. Vedno je lepo biti v Italiji, ki je očitno resnično dežela športa. Pričakovali smo veliko in to smo tudi dobili. To je bil moj prvi obisk odprtja zimskih olimpijskih iger. Zelo sem vesel, da sem to izkušnjo doživel s svojo družino," je dejal Đoković, ki je znan kot velik ljubitelj alpskega smučanja.
Novak Djokovic is in Italy with his family for the Winter Olympics.— Danny (@DjokovicFan_) February 7, 2026
He says he has aspirations to play until the 2028 Olympics.
Djokovic: “It’s far off, but I have a desire to play until then.” 🔥pic.twitter.com/tyeAhYlS7r
Beseda pa je nanesla tudi na njegovo prihodnost in morebiteni nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Los Angeles je še daleč. V tem obdobju mojega življenja in kariere je res daleč, a jasno je, da imam željo, da bi bil tam," je poudaril srbski zvezdnik, ki zdaj z družino živi v Grčiji.
Preberite še: