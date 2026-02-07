V petek so ljubitelji športa lahko v Milanu spremljali otvoritev olimpijskih iger, kjer se je zbralo kar nekaj znanih ljudi. V prvih vrstah je s svojo družino sedel tudi Novak Đoković in bil navdušen nad športnim spektaklom.

The GOAT of Tennis 🎾 Novak Djokovic and family at the opening ceremony of The Winter Olympics Milano–Cortina 2026. pic.twitter.com/cZz5rTYNrw — Sufficient 🪙 (@adlosad) February 7, 2026

Na stadionu San Siro v Milanu so v petek zvečer z otvoritveno slovesnostjo uradno odprli zimske olimpijske igre. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev. Srbski teniški zvezdnik je odprtje spremljal skupaj z družino in priznal, da je bilo doživetje zanj nekaj posebnega.

"Prelep spektakel, kot vedno. Vedno je lepo biti v Italiji, ki je očitno resnično dežela športa. Pričakovali smo veliko in to smo tudi dobili. To je bil moj prvi obisk odprtja zimskih olimpijskih iger. Zelo sem vesel, da sem to izkušnjo doživel s svojo družino," je dejal Đoković, ki je znan kot velik ljubitelj alpskega smučanja.

Novak Djokovic is in Italy with his family for the Winter Olympics.



He says he has aspirations to play until the 2028 Olympics.



Djokovic: “It’s far off, but I have a desire to play until then.” 🔥pic.twitter.com/tyeAhYlS7r — Danny (@DjokovicFan_) February 7, 2026

Beseda pa je nanesla tudi na njegovo prihodnost in morebiteni nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Los Angeles je še daleč. V tem obdobju mojega življenja in kariere je res daleč, a jasno je, da imam željo, da bi bil tam," je poudaril srbski zvezdnik, ki zdaj z družino živi v Grčiji.

Novak Đoković je sicer velik ljubitelj smučanja. Takole je užival leta 2019.





