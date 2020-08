Nova sezone serie A se bo začela 19. septembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko nogometno prvenstvo serie A načrtuje začetek nove sezone ob koncu tedna 19. in 20. septembra, je sporočilo vodstvo elitne italijanske lige. Sprva so v Italiji začetek sezone 2020/21 načrtovali teden dni prej, zdaj pa so se odločili za isti datum kot bundesliga.