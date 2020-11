Nadala čaka vse prej kot lahko delo, Rubljev izkoristil Thiemovo sproščenost

Za drugo se bosta v neposrednem obračunu pomerila Španec Rafael Nadal in lanski zmagovalec tega turnirja Grk Stefanos Cicipas. Zadnji dvoboj skupine London 2020 bo na sporedu nekaj minut po 21. uri.

Thiem, ki si je po zmagah proti Cicipasu v prvem in Nadalu v drugem krogu zagotovil zmago v skupini, je dvoboj začel slabo oziroma preveč sproščeno, za agresivni pristop 23-letnega Moskovčana pa ni imel pravega orožja. Rubljov, ki v prvem nizu ni napravil niti ene neizsiljene napake, je hitro prišel do dveh odvzemov servisa, niz pa mu je pripadel po vsega 26 minutah.

Rus je v drugem nizu sprva nadaljeval zanesljivo in do "breaka" prišel v tretji igri. Prednost je zadržal do osme igre, ko se je Thiem po seriji napak Rusa nenadejano vrnil v niz. Rubljov se je nato zbral, dosegel še en "break" v 11. igri in v 12. zaključil dvoboj po uri in 15 minutah.

S tem je vknjižil tretjo zmago zapovrstjo proti Thiemu (3:2 v korist Rusa). Poleg tega je v žep pospravil še 130.000 evrov in 200 točk za teniško lestvico.

Avstrijec se bo v sobotnem polfinalu zaključnega turnirja pomeril z zmagovalcem petkovega spopada med Srbom Novakom Đokovićem in Nemcem Alexandrom Zverevom v skupini Tokio 1970.

Dvoboja Andrej Rubljev (Rus) : Dominic Thiem (Avt) 6:2, 7:5 21.00 Rafael Nadal (Špa) – Stefanos Cicipas (Grč)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Daniil Medvedjev 2 zmagi - 0 porazov

Novak Đoković 1- 1

Aleksander Zverev 1 - 1

Diego Schwartzman 0 - 2 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 2 zmagi - 1 poraz

Rafael Nadal 1 - 1

Stefanos Cicipas 1 - 1

Andrej Rubljev 1 - 2

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo vsak igralec igral z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).