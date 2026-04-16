Nika Radišić izgubila četrtfinalni obračun v Rouenu

Nika Radišić se ni uvrstila v polfinale turnirja WTA 250 v francoskem Rouenu. Od 26-letne Koprčanke in njene kitajske partnerice Shuo Feng sta bili v igri dvojic boljši Tajvanka En Shuo Liang in Kitajka Qianhui Tang s 6:2 in 6:4.

Slovensko-kitajska teniška naveza je pred tem v osmini finala turnirja z nagradnim skladom 242.026 evrov ugnala japonsko-tajsko kombinacijo Momoko Kobori/Peangtarn Plipuech s 6:7 (3), 6:2 in 10:4.

Preverite še četrtkove izide v konkurenci posameznikov na turnirjih, ki se igrajo ta teden.

ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov):



Osmina finala:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:2, 6:3;



ATP 500, München (2.561.110 evrov):



Osmina finala:

Francisco Cerundolo (Arg/5) - Botic Van De Zandschulp (Niz) 6:3, 6:0;

Alex Molčan (Slk) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 7:6 (10);

Alexander Zverev (Nem/1) - Gabriel Diallo (Kan) 6:1, 6:2;



WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):



Osmina finala:

Karolina Muchova (Češ/7) - Elise Mertens (Bel) 1:6, 6:3, 6:0;

Linda Noskova (Češ) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/8) 6:1, 6:1;



WTA 250, Rouen (242.026 evrov):



Osmina finala:

Tatjana Maria (Nem) - Dominika Salkova (Češ) 6:3, 6:2;

Irina Šimanovič (Blr) - Hailey Baptiste (ZDA/4) 6:3, 5:7, 6:3.