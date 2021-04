Neverjetno: ena od najbolj bizarnih sodniških napak #video

V prvem krogu turnirja serija WTA v Bogoti sta se pomerili Avstralka Astra Sharma in Italijanka Giulia Gatto-Monticone. Uvodna niza sta si igralki razdelili, tako da je o zmagovalki odločil tretji niz. A v tretjem nizu pri izidu 1:1 se je zgodilo nekaj nenavadnega, česa takega na turnirjih te ravni še nismo videli.

Update: WTA supervisor said I should learn my lesson and focus more on the score instead of my tennis in the future 👍 my confusion is not an excuse https://t.co/JbirOMzObE