Ne, to ni samo teniški dvoboj, to bo nekaj več

V petek bosta na teniškem OP Francije na sporedu oba polfinalna dvoboja. Največ zanimanja bo zagotovo za dvoboj med Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom. Drugi dvoboj bosta igrala Novak Đoković in Dominic Thiem.

Dvoboj, ki ga so ga ljubitelji tenisa dolgo čakali. Na osrednjem igrišču bosta igrala Roger Federer in Rafael Nadal, največja rivala v tenisu ali v športu na sploh. Medsebojna statistika v zmagah je na strani Španca (25:13), ki v Parizu lovi svojo 12. lovoriko. Rafa in Roger sta se do zdaj na pariškem pesku petkrat srečala in vedno je kot zmagovalec igrišče zapustil Majorčan. Lahko Švicar tokrat pošlje domov?

Foto: Reuters

Nič manj zanimiv ne bo drugi dvoboj. Igrala bosta Novak Đoković, prvi igralec sveta in lanski finalist OP Francije Dominic Thiem. Srbski zvezdnik iz dvoboja v dvoboj kaže boljši tenis in zdi se da je vse bolj samozavesten. Nole na letošnjem OP Francije namreč ni oddal niti nizi. Prav tako ima dobro razmerje zmag proti Avstrijcu (7:2). Tudi med njima se obeta prava teniška poslastica.

ATP