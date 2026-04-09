Uvodno partijo kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King v Portorožu med Slovenijo in Španijo bosta igrali Tamara Zidanšek in Kaitlin Quevedo, je določil današnji žreb.

Prvi partiji uvodnega dne, ki se bo na stadionu v Portorožu začela ob 13. uri, bo sledil dvoboj med Veroniko Erjavec in Leyro Romero, sobotni spored se bo začel z igro dvojic, za katero je kapetanka Maša Zec Peškirič prijavila Kajo Juvan in Niko Radišić, ter končal z dvobojema prvouvrščenih in drugouvrščenih igralk.

Slovenija je glede na uvrstitve z lestvice WTA v majhni prednosti, saj pri Španiji manjkajo tri najvišje uvrščene igralke.

Edina teniška igralka v Portorožu med prvimi stotimi na svetu je Veronika Erjavec, ki zaseda 99. mesto. Kaja Juvan je 105., najboljša Španka Kaitlin Quevedo je 127., Tamara Zidanšek pa 128.

"Tamara in Veronika sta v odlični formi"

Selektorica Maša Zec Peškirič je po žrebu v Portorožu dejala: "Že ves teden razmišljamo, se pogovarjamo in spremljamo, katera igralka je v najboljši v formi, fizično pripravljena in dobrega počutja. Tamara in Veronika sta v odlični formi. Že pred prihodom v Portorož sta igrali na pesku in verjamem, da bosta uspešni. Glede igre dvojic imamo različne kombinacije, saj želimo, da tekmice razmišljajo o nas, a najprej se moramo posvetiti uvodnima partijama v petek. Vzdušje je zelo pozitivno. Gremo po zmago."

Tamara Zidanšek Foto: Aleš Fevžer

"Našla je svoj mir na igrišču"

Tamara Zidanšek se je razen z jutrišnjo tekmico pomerila z vsemi igralkami v trenutni ekipi Španije, celo s kapetanko Carlo Suarez Navarro, nekoč šesto igralko sveta. "Veronika je pred kratkim igrala z njo, tako da bomo staknili glave in pripravili ustrezno taktiko. Želimo si ponovitve dosežka izpred treh let v Sevilli, ko smo se prebile med štiri najboljše reprezentance na svetu, in mislim, da imamo lepe možnosti za uspeh. Sem v res dobri formi, našla sem svoj mir na igrišču, vem, kaj želim, fizično sem dobro pripravljena, zato igram konstantno in uspešno," je dejala Tamara Zidanšek.

Veronika Erjavec Foto: Aleš Fevžer

"Pričakovanja pred začetkom se nabirajo. Vsi skupaj smo že pripravljeni in uvodna obračuna. Žreb mi ustreza, saj bom imela čas, da se navadim na vzdušje na stadionu in vmes navijam za Tamaro. Pričakujem trd boj, saj so Španke zelo motivirane, in upam, da nas bo s tribun spodbujalo čim več gledalcev," pa je dodala Veronika Erjavec.

* Kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King:

Portorož: Slovenija - Španija

- petek, 10. april:

Tamara Zidanšek - Kaitlin Quevedo

Veronika Erjavec - Leyre Romero - sobota, 11. april:

Kaja Juvan/Nika Radišić - Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo

Veronika - Erjavec - Kaitlin Quevedo

Tamara Zidanšek - Leyre Romero

