Najprej Đoković, nato nas čaka prava teniška poslastica

V petek bosta na teniškem turnirju v Wimbledonu v moški konkurenci na sporedu oba polfinalna dvoboja. Najprej bosta na osrednje igrišče stopila Novak Đoković in Roberto Bautista Agut, nato pa se bosta udarila še Rafael Nadal in Roger Federer.

Đoković ne bi smel imeti težav

Novak Đoković, prvi nosilec turnirja, je bil v dozdajšnjih dvobojih precej suveren, saj je do polfinala oddal le en niz. Tokrat ga v polfinalu čaka Španec Roberto Bautista Agut, za katerega je to največji uspeh na sveti travi. Igralca sta do zdaj igrala deset medsebojnih dvobojev, veliko boljši izkupiček ima Đoković, ki je bil sedemkrat boljši od leto dni mlajšega Španca. Zanju bo to prvi dvoboj na travi, velik favorit tega dvoboja pa je Srb.

Roger Federer bo v polfinalu igral proti Rafaelu Nadalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Po enajstih letih spet na travi

Veliko zanimivejši obračun se obeta med Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Igralca se poznata do podrobnosti, saj bo to zanju že 40. medsebojni dvoboj, na wimbledonski travi pa se bosta udarila šele po enajstih letih. Nazadnje sta igrala leta 2008 v nepozabnem finalu, ki ga je po petih nizih dobil Španec. Pomerila ste se tudi letos na OP Francije, ko je bil po treh nizih boljši Nadal. Do zdaj sta v Wimbledonu igrala trikrat, pri čemer v zmagah z 2:1 vodi Federer, skupno pa Nadal 24:15.

