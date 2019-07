Nadal ima spet težkega nasprotnika, Federer vse bližje stotici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal je imel v drugem krogu zelo težkega nasprotnika. Na drugi strani mreže mu je stal Nick Kyrgios, katerega je premagal po štirih nizih. V tretjem krogu bo njegov nasprotnik Francoz Jo-Wilfried Tsonga. Za njiju bo to že 14. medsebojni dvoboj, izid v zmagah pa je 9:4 za Španca. "Imam še enega težkega nasprotnika. Vsak dvoboj je težek in imam težek žreb. Ni časa za počitek," je pred sobotnim dvobojem povedal Rafa.

Osmino finala bo lovil tudi Roger Federer, osemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Njegov nasprotnik bo Francoz Lucas Pouille. Ta je postavljen kot 27. nosilec turnirja. Do zdaj sta Federer in Pouille igrala le en medsebojni dvoboj. Leta 2014 sta igrala v Parizu, ko je bil po dveh nizih boljši Švicar. V primeru, da se Federer uspe prebiti do polfinala, bi dosegel že svojo stoto zmago na turnirju v Wimbledonu.

