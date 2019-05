V živo: Na OP Francije bo že prvi dan igrala Polona Hercog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu OP Francije ima Slovenija letos v posamični konkurenci tri predstavnice. To so Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Polona Hercog. Zadnja bo igrala že v nedeljo okrog 16.30.