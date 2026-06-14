Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
12.00

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Robin Montgomery tenis teniški globus WTA ATP

Nedelja, 14. 6. 2026, 12.00

52 minut

Teniški globus, 14.junij

Montgomery po predaji Krejčikove do prvega naslova v karieri

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robin Montgomery | Robin Montgomery | Foto Guliverimage

Robin Montgomery

Foto: Guliverimage

Američanka Robin Montgomery je zmagovalka travnatega teniškega turnirja serije WTA 250 v nizozemskem s'Hertogenboschu.

Wimbledon 2021 igrišče
Sportal Wimbledon z rekordnim nagradnim skladom

Američanka Robin Montgomery finala ni bilo treba igrati, saj je zaradi slabega počutja Čehinja Barbora Krejčikova obračun še pred začetkom predala. Za 21-letno Američanko je to prva lovorika v karieri. Je šele 484. igralka sveta, v zadnjem letu je imela precej težav s poškodbami, zaradi česar je izpadla iz najboljše stoterice na jakostni lestvici. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici bo precej napredovala in pristala na robu najboljših 200 igralk.

s'Hertogenbosch, WTA 250 (245.613 evrov):

Finale:
Robin Montgomery (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ/8) brez boja.
Robin Montgomery
Sportal Pravljica 484. igralke sveta na Nizozemskem
Robin Montgomery tenis teniški globus WTA ATP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.