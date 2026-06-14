Američanka Robin Montgomery finala ni bilo treba igrati, saj je zaradi slabega počutja Čehinja Barbora Krejčikova obračun še pred začetkom predala. Za 21-letno Američanko je to prva lovorika v karieri. Je šele 484. igralka sveta, v zadnjem letu je imela precej težav s poškodbami, zaradi česar je izpadla iz najboljše stoterice na jakostni lestvici. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici bo precej napredovala in pristala na robu najboljših 200 igralk.

s'Hertogenbosch, WTA 250 (245.613 evrov):



Finale:

Robin Montgomery (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ/8) brez boja.