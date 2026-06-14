Nedelja, 14. 6. 2026, 12.00
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Teniški globus, 14.junij
Montgomery po predaji Krejčikove do prvega naslova v karieri
Američanka Robin Montgomery je zmagovalka travnatega teniškega turnirja serije WTA 250 v nizozemskem s'Hertogenboschu.
Američanka Robin Montgomery finala ni bilo treba igrati, saj je zaradi slabega počutja Čehinja Barbora Krejčikova obračun še pred začetkom predala. Za 21-letno Američanko je to prva lovorika v karieri. Je šele 484. igralka sveta, v zadnjem letu je imela precej težav s poškodbami, zaradi česar je izpadla iz najboljše stoterice na jakostni lestvici. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici bo precej napredovala in pristala na robu najboljših 200 igralk.
Finale:
Robin Montgomery (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ/8) brez boja.