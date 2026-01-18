Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Nedelja,
18. 1. 2026,
17.08

11 minut

OP Avstralije

Mlado dekle se je na OP Avstralije znašlo v hudih težavah #video

B. B.

Zeynep Sonmez

Zeynep Sonmez je takoj priskočila na pomoč.

Foto: Guliverimage

Že prvi dan teniškega OP Avstralije smo lahko videli zaskrbljujoče prizore, potem ko se je mlada pobiralka žogic sredi dvoboja sesedla. K sreči jo je igralka videla in prihitela k njej na pomoč.

Teniški turnir v Melbournu je znan po visokih temperaturah in nemalokrat se zgodi, da imajo težave tako igralci kot tudi pobiralci žogic. Žal se je to zgodilo že prvi dan turnirja, ko se je v areni 1573 med dvobojem med enajsto nosilko Rusinjo Ekaterino Alexandrovo in kvalifikantko iz Turčije Zeynep Sonmez v hudih težavah znašla pobiralka žogic.

Sonmez je v zelo pomembnem trenutku dvoboja, pri izidu 7:5, 3:5 in 40:40, opazila, da je pobiralka žogic ob mreži povsem omagala. Takoj je prekinila igro, stekla do ubogega dekleta in ji pomagala v senco, s tem pa verjetno preprečila še hujše posledice. Njeno gesto so pozdravili tako komentatorji kot tudi gledalci na tribunah. Kmalu zatem je na igrišče prišel še zdravnik in ji takoj nudil pomoč. Obe igralki sta ob tej neprijetni izkušnji pokazali razumevanje in počakali, da so za nesrečno dekle ustrezno poskrbeli.

V Melbournu so vremenske razmere pogosto ekstremne, zato na turnirju velja posebno pravilo glede vročine. Imajo tako imenovano toplotno lestvico, ki spremlja temperaturo, vlažnost, sevanje in veter; ko je dosežena najvišja, peta stopnja, se novi dvoboji ne začnejo, tisti, ki že potekajo, pa se ob prvi naravni prekinitvi prekinejo.

Zeynep Sonmez | Foto: Guliverimage

Na koncu je Zeynep Sonmez po daljši prekinitvi pripravila veliko presenečenje, saj je po treh nizih izločila favorizirano Ekaterino Alexandrovo. A bolj kot zmaga je v spominu ostala njena velika gesta, ko je priskočila na pomoč in pokazala, da so še pomembnejše stvari kot samo tenis.

