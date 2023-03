Medvedjev končal niz zmag Novaka Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Rubljov in Danil Medvedjev se bosta pomerila v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Dubaju. Rubljov je v polfinalu premagal Alexandra Zvereva s 6:3, 7:6, Medvedjev pa je bil boljši od prvega igralca sveta Novaka Đokovića s 6:4, 6:4.

Za Novaka Đokovića je to prvi poraz v 2023 oziroma po dvajsetih zaporednih zmagah. Za Medvedjeva je bila to hkrati 13. zmaga v nizu in tretja zaporedna uvrstitev v finale. Prejšnji teden je slavil v Dohi, en teden prej pa v Rotterdamu. V karieri je osvojil 17. turnirjev ATP. Rubljov je na lestvici ATP na šestem mestu, eno pozicijo višje kot Medvedjev, v finalu v soboto ob 16. uri pa se bo potegoval za trinajsti naslov oziroma ubranitev lanske zmage.

Dubaj, ATP:



Polfinale:

Andrej Rubljov (Rus/2) - Alexander Zverev (Nem/7) 6:3, 7:6 (9);

Danil Medvedjev (Rus/3) - Novak Đoković (Srb/1) 6:4, 6:4.