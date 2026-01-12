OP Avstralije je leta 2005 pisal prav posebno zgodbo, potem ko se nihče od velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković) ni uvrstil v finale. Tistega leta je slavil Marat Safin. Rus je pred tem igral v finalu leta 2004 in leta 2002, takrat pa so veliko pozornosti vzbudila dekleta v njegovi loži.

Ljubitelji tenisa že nestrpno čakajo na začetek OP Avstralije, ki je prvi turnir za grand slam v sezoni. Letos bosta tam zagotovo nastopili Kaja Juvan in Veronika Erjavec, medtem ko je Tamara Zidanšek uspešno preskočila prvi krog kvalifikacij.

Marat Safin je leta 2005 zmagal drugi turnir za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 2005 se je pisala prav posebna zgodba

Sicer vsi največji turnirji pišejo prav posebne zgodbe. In nič drugače ni na turnirju v Melbournu, kjer poteka OP Avstralije. Pravzaprav je to edini turnir za grand slam, kjer so nastopili Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković, a se nihče od njih ni prebil do finala v posamični konkurenci. Ta podatek je še toliko bolj poseben, saj so pozneje ti trije igralci povsem zaznamovali tisto obdobje svetovnega tenisa.

Marat Safin in Roger Federer Foto: Guliverimage Leta 2005 se je velike zmage veselil ruski igralec Marat Safin, ki je v polfinalu premagal Rogerja Federerja. Ta je tisto leto branil zmago. Švicar je imel v četrtem nizu že zaključno žogico za zmago, vendar jo je Safin ubranil in s to zmago prekinil niz 26 zaporednih zmag švicarskega virtuoza.

Tistega leta je Rafael Nadal igral drugič na OP Avstralije in se takrat prvič uvrstil do osmine finala na turnirjih za grand slam. Tam ga je izločil Avstralec Lleyton Hewitt, ki je pozneje igral v finalu.

Novak Đoković je do danes zbral 24 zmag na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Leta 2005 pa so bili šele začetki Novaka Đokovića, ki je edini še vedno aktiven od tako imenovane velike trojice. Srbski zvezdnik, ki ima danes 24 zmag na turnirjih za grand slam, je takrat prvič igral na glavnem turnirju v Melbournu in izpadel že v prvem krogu. Tri leta pozneje, leta 2008, pa je na tem turnirju zmagal svoj prvi turnir za grand slam … V vseh teh letih jih je pod avstralskim soncem zbral deset.

Na koncu se je velike zmage veselil Marat Safin, ko je v finalu premagal Lleytona Hewitta z rezultati 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. Rus pa je že leta 2002 in leta 2004 igral v finalu in vedno ostal praznih rok.

Marat Safin's box in 2002 Australian Open, where he lost in the final to Thomas Johansson 😄 pic.twitter.com/YCzJEwyA5e — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 10, 2026

Zamujena priložnost in dekleta, ki so vzbudila veliko zanimanja

Še posebej bo ostalo v spominu leto 2002. Poznavalci menijo, da bi imel Marat Safin v svoji vitrini veliko več lovorik, če bi se v mlajših letih igranja tenisa lotil na drugačen način. Ena od tistih, ki jo je skoraj zagotovo izpustil iz rok, je bila lovorika iz leta 2002 na OP Avstralije. Takrat so Safina na tribunah spremljale tri lepotice, ki so vzbudile precej zanimanja.

Še danes ni povsem jasno, kdo so bila dekleta in ali je bila morda med njimi njegova izbranka. O dekletih je Marat spregovoril na tiskovni konferenci.

"Morate priznati, da imam na tribunah izjemno lepo podporo. Potujem s svojimi prijatelji in se imam lepo. Moram najti motivacijo proti Samprasu, zato s seboj vedno pripeljem toliko prijateljev. Če se imam lepo, uživam tudi v tenisu. Edini razlog, da uživam v tenisu, je to, da sem s prijatelji. Z njihovo pomočjo čutim samozavest, ki jo potrebujem," je leta 2002 za BBC razlagal nekdanji vrhunski ruski teniški igralec.

Marat Safin se je pred kratkim vrnil v teniško karavano in trenira rojaka Andreja Rubleva.

Foto: Guliverimage

Na teniškem OP Avstralije rekordni denarni sklad

Igralke in igralci, ki bodo nastopili na letošnjem teniškem OP Avstralije, si lahko manejo roke. Organizatorji prvega letošnjega turnirja za grand slam so sporočili, da bodo imeli rekordni denarni sklad. Ta bo znašal 111,5 milijona avstralskih dolarjev (63,6 milijona evrov).

Avstralska teniška zveza (Tennis Australia) je napovedala kar 16-odstotno povečanje denarnega sklada. Zmagovalca, nagrade med ženskami in moškimi so enake, bosta prejela 3,55 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot lani. Več pa bodo dobili tudi tisti, ki se bodo že prej poslovili od turnirja. Za poraz v prvem krogu bo igralec oziroma igralka dobila 128 tisoč evrov.

