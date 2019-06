Legendarna Serena Williams v soboto proti rojakinji

Kot prva od najboljših bo igrala Simona Halep. Tokrat bo njena nasprotnica Lesia Tsurenko. V dvoboju je favoritinja Romunka, ki je zmagala vseh sedem predhodnih medsebojnih dvobojev.

Naomi Osaka, prva igralka sveta in zmagovalka zadnjih dveh turnirjev za grand slam, bo v soboto igrala proti Katerini Siniakovi. Japonka in Čehinja sta do zdaj igrali le en medsebojni dvoboj in tistega je brez težav dobila Osaka.

Na igrišče bo stopila tudi 37-letna Serena Williams, ki med drugim pozornost vzbuja s svojo teniško opravo. Štirikratna zmagovalka OP Francije bo v tretjem krogu igrala proti rojakinji Sofiji Kenin, trenutno 35. igralki sveta. Zanju bo to prvi medsebojni obračun.

Med slovenskimi nastopi bomo v mešanih dvojicah lahko spremljali Andrejo Klepač. Primorka igra v paru v s Francozom Édouardom Rogerjem-Vasselinom. V drugem krogu bosta njuna nasprotnika Američanka Nicole Melichar in Brazilec Bruno Soares.

