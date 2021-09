Lahko Nemec še enkrat spodnese Novaka Đokovića?

Na teniškem OP ZDA sta med moškimi posamezniki na sporedu oba polfinalna dvoboja. Najprej bosta igrala Daniil Medvedjev in Felix Auger-Aliassime, za njima se bosta udarila še Novak Đoković in Aleksander Zverev.

Skrivnosti med njim ni

Ljubitelji tenisa se sprašujejo, ali Aleksander Zverev lahko še enkrat preseneti prvega igralca sveta. Še zelo živ je spomin na polfinale olimpijskega turnirja, ko je bil Nemec boljši po treh nizih, Nole pa se je moral presenetljivo posloviti od olimpijskega odličja.

Med Srbom in Nemcem ni nobenih skrivnosti, saj sta igralca do zdaj igrala devet medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Đoković, ki je zmagal šestkrat, medtem ko ga je Zverev na kolena spravil trikrat.

Đoković bi lahko pisal zgodovino

Velja povedati, da Đoković na letošnjem OP ZDA lovi zgodovinsko zmago. V primeru zmage bi imel pod svojim pasom 21. zmag za grand slam, kar je največ v zgodovini. Prav tako bi lahko po 52 letih postal prvi igralec, ki je osvojil koledarski grand slam (ko igralec v enem letu osvoji vse turnirje za grand slam, op. p.).

Daniil Medvedjev Foto: Guliverimage

Rus in Kanadčan nazadnje igrala pred tremi leti

Pred njima se bosta na osrednjem igrišču pomerila Daniil Medvedjev in mladi Felix Auger-Aliassime. Medvedjev se na teniških igriščih v New Yorku dobro počuti, saj je predlani igral v finalu, lani pa je izpadel v polfinalu. Felix Auger-Aliassime se je na OP ZDA najdlje prebil do osmine finala. Igralca sta do zdaj igrala le enkrat, a to že pred tremi leti. Na turnirju serije masters v Torontu je bil boljši Medvedjev, drugi nosilec turnirja.