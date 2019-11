V živo: Kot prva sta na igrišče stopila ranjena leva

Četrti dan zaključnega turnirja bosta na sporedu dva dvoboja. Zelo zanimiv bo prvi dvoboj. Trenutno se merita Rafael Nadal in Daniil Medvedev, zvečer pa se bosta udarila še Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev.

Ta dvoboj je za Rafaela Nadala in Daniila Medvedev zelo pomemben, sta oba igralca v prvem krogu doživela poraz. Še en poraz bi tako lahko za oba pomenilo slovo od tekmovanja. Španec in Rus sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Rafa. Nazadnje sta igrala letos v finalu OP ZDA, kjer sta prikazala atomski tenis. Kdo bo boljši tokrat?

Foto: Reuters

V večernem delu bosta igrala še Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev. Medsebojna statistika je na strani Cicpasa, ki je leto dni starejšega Nemca premagal trikrat, medtem ko je bil Zverev boljši le enkrat. Nazadnje sta igrala letos v Pekingu, ko je bil po dveh nizih boljši Grk.