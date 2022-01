Tako čustvenega Nadala po zmagi že dolgo nismo videli #video

V prvem obračunu smo gledali dvoboj dveh generacij. Izkušenega Rafaela Nadala in mlajšega Mattea Berrettinija, ki je kot otrok vedno sanjal, da bi se lahko enkrat udaril s Špancem. Tokrat so zmagale izkušnje, potem ko je Rafael Nadal slavil po štirih nizih (6:3, 6:2, 3:6, 6:3), za zmago je potreboval dve uri in 58 minut.

Wow. #Nadal really emotional after reaching the #AusOpen final. Don't forget he missed 6 months in 2021. That was the umpteen time that he was forced to have a long layoff & he really doubted if he could ever play again! https://t.co/jGaboAWbV7