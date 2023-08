Konec sušnega obdobja za Venus Williams

Ameriška teniška zvezdnica Venus Williams ni premagala tekmice iz najboljše svetovne dvajseterice vse od leta 2019. Dva tedna pred začetkom zadnjega grand slama v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, pa je tega sušnega obdobja konec. Venus Williams je prvič po štirih letih zmagala v teniškem dvoboju proti igralki izmed "top 20" na svetu in se uvrstila v drugi krog turnirja WTA 1000 v Cincinnatiju.

Triinštiridesetletna Američanka je v prvem krogu premagala Rusinjo Veroniko Kudermetovo, ki je bila 16. nosilka. Potem ko je v obeh nizih zaostajala z 1:4, je na koncu zmagala s 6:4, 7:5.

Od leta 2019 je sedemkratna zmagovalka turnirjev za grand slam izgubila deset tekem zaporedoma proti najboljšim 20 igralkam na lestvici WTA.

Foto: Reuters

"Obožujem to igro, zato to počnem," je dejala Venus Williams v intervjuju na igrišču in dva tedna pred OP ZDA razkrila: "Ves čas dvoboja sem si govorila: 'Treba je dobiti to točko, ne igre, samo to točko'."

"Zadnjih nekaj let je bilo zame zelo težkih v smislu poškodb," je dodala Williams, polfinalistka v Cincinnatiju leta 2012.