Kdo je srečni poraženec, ki bo nastopil namesto Đokovića?

Razglasitev današnje odločitve na avstralskem zveznem sodišču

Številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković bi se moral v prvem krogu uvodnega grand slama sezone pomeriti z rojakom Miomirom Kecmanovićem, a po koncu več kot deset dni dolge sage, ki se je vrtela okoli Đokovića, ne bo tako.

Štiriintridesetletni zvezdnik mora zapustiti Avstralijo, njegovo mesto v Melbourne Parku je pripadlo srečnemu poražencu kvalifikacij Salvatoreju Carusu.

Per ATP, the first lucky loser into the #AusOpen draw, set to replace #1 Novak Djokovic in the draw, is 150th-ranked Salvatore Caruso.