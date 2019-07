V živo: Četrtfinale: kdo tokrat izziva veliko trojico?

Đoković se dobro počuti

Na osrednje igrišče je prvi stopil Novak Đoković. Srbskega teniškega zvezdnika tokrat čaka David Goffin. Igralca sta do zdaj igrala že sedem medsebojnih dvobojev, izid pa je na strani Đokovića (5:2), ki je tudi tokrat v vlogi favorita. "Dobro se počutim na igrišču. Zadovoljen sem z igro do zdaj in upam na uspešen drugi teden. Upam, da bom ostal do konca," je povedal trenutno prvi igralec sveta.

V istem času bosta na igrišču številka ena igrala Roberto Bautista Agut in Guido Pella. Za igralca bo je to drugi medsebojni dvoboj, oba je dobil Agut.

Foto: Reuters

Federer se bo spustil v boj z Japoncem

Kot druga bosta na osrednje igrišče stopila Roger Federer, osemkratni zmagovalec Wimbledona, in Kei Nišikori. Japonec na wimbledonski sveti travi še nikoli ni prišel tako daleč, tako da bo prvič igral v četrtfinalu tega prestižnega turnirja. Igralca sta do zdaj igrala deset medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 8:2 za Švicarja, a zadnji dvoboj je dobil Nišikori.

Nadal proti Samu Querreyju

Na delu bo tudi Rafael Nadal. Tokrat bo igral proti Samu Querreyju. Američanu, ki je trenutno 65. igralec sveta. Statistika je na strani Majorčana (4:1). V primeru, da Federer in Nadal dobita četrtfinalna dvoboja, se bosta srečala v polfinalu.

ATP