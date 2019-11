Kanada prvi polfinalist prenovljenega Davisovega pokala

Reprezentanca Kanade je prvi polfinalist zaključnega teniškega turnirja Davisovega pokala, ki po spremenjenem sistemu poteka v Madridu. Kanadčani so z 2:1 v zmagah odpravili Avstralce. V sobotnem polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz četrtfinalnega obračuna med Srbijo in Rusijo.

Za Kanado je to tretja uvrstitev v polfinale v zgodovini tega turnirja, prvič v zgodovini so Kanadčani premagali reprezentanco Avstralije. Ta je tokrat igrala brez Nicka Kyrgiosa, ki zaradi poškodbe ključnice ni mogel stopiti na igrišče.

"To je neverjetno. Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Imamo odlično ekipo in imeli smo potencial, da pridemo tako daleč. Fantje so ta teden pustili srce na igrišču. Igrajo neverjeten tenis in zelo so si želeli. Ponosen sem na njih," je po veliki zmagi povedal Frank Dancevic, kapetan kanadske reprezentance.

Vašek Pospišil je v posamičnih bojih premagal svojega avstralskega tekmeca Johna Millmana s 7:6 (7), 6:4, medtem ko je Alex de Minaur edino zmago Avstraliji v četrtfinalu priboril v obračunu z Denisom Shapovalovom s 3:6, 6:3, 7:5.

Ekipi sta bili po posamičnih dvobojih izenačeni (1:1). Kanadska dvojica Vašek Pospišil/Denis Shapovalov je bila za prvi polfinale novega Davisovega pokala nato boljša v dvojicah od avstralske naveze Jordan Thompson/John Peers s 6:4, 6:4.

Foto: Gulliver/Getty Images

V petek na sporedu še trije dvoboji

Preostali dvoboji četrtfinalnih parov bodo odigrani v petek. Prvi se bosta za polfinalno vstopnico udarili Srbija in Rusija, v popoldanskem programu pa še Velka Britanija in Nemčija ter Argentina in Španija.

Davisov pokal, četrtfinale:



Kanada : Avstralija 2:1

10.30 Srbija - Rusija

17.30 Argentina - Španija

17.30 Velika Britanija - Argentina