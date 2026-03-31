Ljubitelji tenisa se gotovo še zelo dobro spomnijo Ane Ivanović, nekdanje prve teniške igralke sveta, ki je bila svoje čase ena najpopularnejših igralk – ne samo po videzu, ampak tudi po njeni izjemni igri.

Ana Ivanović je tokrat zadela v polno in z objavo na družbenih omrežjih sprožila veliko zanimanja. Nekdanja srbska teniška zvezdnica je sprejela izziv in objavila fotografiji iz otroštva. Ob tem je zapisala vprašanje: "Mama, kako si bila videti v 90-ih?"

Na fotografijah lahko vidimo nasmejano dekle, ki je pozneje postala prva igralka sveta. Na nekaterih fotografijah pa je ob njej tudi brat Marko, s katerim sta še vedno zelo povezana.

Še vedno je zelo prepoznavna in priljubljena

Čeprav se je od profesionalnega tenisa poslovila že pred leti (2016), Ana Ivanović še vedno ostaja ena najbolj prepoznavnih športnih osebnosti na svetu. V času športne kariere je bila znana kot velika borka na igrišču, danes pa ostaja vplivna tudi zunaj športa.

Največji uspeh je dosegla v Parizu

Ana Ivanović je vrhunec svoje športne kariere dosegla leta 2008, ko je osvojila OP Francije, kar je njen največji uspeh. Istega leta se je povzpela tudi na prvo mesto svetovne lestvice WTA. Poleg pariške lovorike je istega leta igrala tudi v finalu OP Avstralije in osvojila več pomembnih turnirjev serije WTA. Skupno jih je v svojo vitrino postavila 15.

S turnirskimi nagradami je zaslužila nekaj več kot 15 milijonov dolarjev, kar je približno 14,3 milijona evrov. Še veliko več je zaslužila s sponzorskimi pogodbami, zato lahko danes živi lagodno življenje.

Kje živi danes?

Svojo kariero je kmalu končala in se načrtno posvetila družini. Ana ima danes tri otroke, ki jih še danes previdno skriva pred svetovnimi mediji. Zalomilo pa se ji je v dolgoletnem zakonu. Po devetih letih zakona se je ločila od nekdanjega nogometnega zvezdnika Bastiana Schweinsteigerja. Danes 38-letna Ana Ivanović zdaj z otroki živi na Majorki.

