Kaja Juvan pridobila tri mesta, Sabalenka ostaja prva na lestvici WTA

Belorusinja Arina Sabalenka je tudi na novi lestvici WTA ostala na prvem mestu, na drugem in tretjem pa sta tako kot prejšnji teden tudi Poljakinja Iga Swiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je pridobila tri mesta in je zdaj 94.

Med prvo deseterico je prišlo le do dveh sprememb na robu, zdaj sta na devetem in desetem mestu Ukrajinka Jelina Svitolina in Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

Od Slovenk je med stoterico najboljših Kaja Juvan, ki je pridobila tri mesta in je 94. Šest mest je izgubila Veronika Erjavec, zdaj na 109. mestu, 144. igralka sveta pa je po pridobitvi devetih mest Tamara Zidanšek.

Lestvica WTA (9. februar): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 2. (2) Iga Swiatek (Pol) 7978 3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7523 4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 6680 5. (5) Coco Gauff (ZDA) 6423 6. (6) Jessica Pegula (ZDA) 6103 7. (7) Mira Andrejeva (Rus) 4731 8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4267 9. (10) Jelina Svitolina (Ukr) 3205 10. (11) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3200 ... 94. (97) Kaja Juvan (Slo) 796 109. (103) Veronika Erjavec (Slo) 707 144. (153) Tamara Zidanšek (Slo) 507 315. (311) Polona Hercog (Slo) 204 389. (388) Dalila Jakupović (Slo) 161

Preberite še: