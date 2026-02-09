Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Lestvica WTA

Kaja Juvan pridobila tri mesta, Sabalenka ostaja prva na lestvici WTA

Kaja Juvan Elena Ribakina | Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na lestvici WTA napredovala na 94. mesto. | Foto Reuters

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na lestvici WTA napredovala na 94. mesto.

Foto: Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka je tudi na novi lestvici WTA ostala na prvem mestu, na drugem in tretjem pa sta tako kot prejšnji teden tudi Poljakinja Iga Swiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je pridobila tri mesta in je zdaj 94.

Med prvo deseterico je prišlo le do dveh sprememb na robu, zdaj sta na devetem in desetem mestu Ukrajinka Jelina Svitolina in Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

Od Slovenk je med stoterico najboljših Kaja Juvan, ki je pridobila tri mesta in je 94. Šest mest je izgubila Veronika Erjavec, zdaj na 109. mestu, 144. igralka sveta pa je po pridobitvi devetih mest Tamara Zidanšek.

Lestvica WTA (9. februar):

  1. (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.990

  2. (2) Iga Swiatek (Pol)                7978

  3. (3) Jelena Ribakina (Kaz)            7523

  4. (4) Amanda Anisimova (ZDA)           6680

  5. (5) Coco Gauff (ZDA)                 6423

  6. (6) Jessica Pegula (ZDA)             6103

  7. (7) Mira Andrejeva (Rus)             4731

  8. (8) Jasmine Paolini (Ita)            4267

  9. (10) Jelina Svitolina (Ukr)          3205

 10. (11) Jekaterina Aleksandrova (Rus)   3200

...

 94. (97) Kaja Juvan (Slo)                 796

109. (103) Veronika Erjavec (Slo)          707

144. (153) Tamara Zidanšek (Slo)           507

315. (311) Polona Hercog (Slo)             204

389. (388) Dalila Jakupović (Slo)          161

