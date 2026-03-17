Kaja Juvan predala dvoboj, nastop odpovedala Emma Raducanu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v ponedeljek začela nastope na turnirju WTA 1000 v Miamiju. Ljubljančanka se je poskušala prebiti na glavni turnir na Floridi skozi kvalifikacije, vendar je prvi dvoboj proti Američanki Mary Stoiana po eni uri in 59 minutah predala. Nastop je odpovedala tudi Britanka Emma Raducanu.

V prvem krogu kvalifikacij je nasproti Kaje Juvan stala 22-letna domačinka Mary Stoiana, ki je prejela posebno povabilo za nastop, saj je šele na 179. mestu svetovne lestvice.

Juvan, sicer osma nosilka kvalifikacij, je dobila prvi niz s 6:4, drugi je z istim izidom pripadel tekmici, ki je v tretjem povedla s 3:0, preden je Slovenka dvoboj predala.

Nastop pa je odpovedala nekdanja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA in lanska četrtfinalistka Miamija Emma Raducanu. Kot razlog za odpoved je Britanka navedla okrevanje po bolezni, so sporočili iz združenja WTA.