Kaja Juvan danes začenja turnir na wimbledonski travi

Edina slovenska predstavnica Kaja Juvan se bo v prvem krogu glavnega dela teniškega grand slama v Wimbledonu pomerila proti Rusinji Margariti Betovi.

Betova, pred poroko se je pisala Gasparjan, na lestvici WTA zaseda šele 1340. mesto, leta 2016 pa je bila najvišje na 41. mestu. Osemindvajsetletnica iz Moskve je imela v zadnjih letih ogromno težav s poškodbami, zato je njena uvrstitev precej slabša.

Juvanova, ki na lestvici zaseda 241. mesto, bo četrtič zapovrstjo igrala v glavnem delu žreba v Wimbledonu, v kvalifikacijah pa je uspešno opravila z vsemi tremi ovirami. V drugem je premagala tudi rojakinjo Tamaro Zidanšek. Juvanova se je v Wimbledonu najdlje prebila do 3. kroga. Kako bo letos?

Kaj lahko pokaže Ribakina, lanska zmagovalka Wimbledona?

Jelena Ribakina v Wimbledon ni prišla 100-odstotna, potem ko je imela v zadnjem mesecu kar nekaj težav z boleznijo. Zaradi tega je manj igrala in trenirala. Tenisačica je pred turnirjem dejala, da so v tem času naredili vse, kar je v njihovi moči. V prvem krogu bo njena nasprotnica Američanka Shelby Rogers. Igralki sta do zdaj igrali pet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček pa ima Jelena Ribakina (3:2).

Na delu bo tudi Arina Sabalenka, druga nosilka turnirja. Njena nasprotnica v prvem krogu bo Madžarka Panna Udvardy, s katero bosta prvič prekrižali loparja.

Zanimivejši dvoboji: Shelby Rogers (ZDA) - Elena Rybakina (KAZ, 3)

Panna Udvardy (MAD) - Arina Sabalenka (BLR, 2)

Ons Jabeur (TUN, 6) - Magdalena Frech (POL)

Jasmine Paolini (ITA) - Petra Kvitova (ČEŠ, 9)

Heather Watson (VBR) - Barbora Krejčikova (ČEŠ, 10)

Maria Sakkari (GRČ, 8) - Marta Kostjuk (UKR)

Sonay Kartal (TUR) - Madison Keys (ZDA, 25)

