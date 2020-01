Kaj takšnega na OP Avstralije še nismo videli

V soboto je na teniškem OP Avstralije na sporedu zadnje dejanje ženskega turnrija. V velikem finalu se bosta pomerili Sofia Kenin in Garbine Muguruza. Za obe igralki je to prvi finale v Melbournu.

Finalistki prvega letošnjega turnirja za grand slam sta do zdaj igrali le enkrat. Lani sta se pomerili na turnirju v Pekingu, kjer je bila po dveh nizih boljša Sofia Kenin. Čaka nas zanimiv dvoboj med 15. in 32. igralko sveta. Pravzaprav je to v odprti eri OP Avstralije prvič, da se bosta v finalu merili igralki, ki sta na lestvici WTA uvrščeni izven najboljše deseterice.

Garbine Muguruza je že dvakrat zmagala na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Garbine Muguruza, ki ima sicer v svoji vitrini že dve zmagi na turnirjih za grand slam (OP Francije 2016, Wimbledon 2017), je po letu 1998 prva Španka, ki bo igrala v finalu Melbourna. Pred njo je to uspelo Conchiti Martínez. Ta zdaj trenira prav Muguruzo in kaže, da sta se zelo dobro ujeli.

Sofia Kenin je do zdaj na turnirjih za grand slam najdlje prišla do četrtega kroga. Foto: Gulliver/Getty Images Na drugi strani je Sofia Kenin (21 let in 80 dni) po letu 2008 najmlajša igralka, ki se je uvrstila v finale tega prestižnega turnirja. Leta 2008 sta v finalu igrali Marija Šarapova, ki je bila takrat stara 20 let, in Ana Ivanović. Srbska teniška igralka je bila takrat stara tudi le 20 let.

Na letošnjem OP Avstralije sta bili obe igralki dokaj suvereni. Muguruza je oddala le dva niza, pet mlajša Keninova pa le enega.