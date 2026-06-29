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Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
8.00

Osveženo pred

17 ur, 24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Wimbledon Jannik Sinner Novak Đoković

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 8.00

17 ur, 24 minut

Wimbledon (ATP), 1. dan

Jannik Sinner začenja proti Srbu, na delu tudi Đoković

Avtor:
B. B.

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Jannik Sinner | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Wimbledonu je vse pripravljeno za začetek najbolj prestižnega turnirja na turneji. NA sveti travi se bodo pomerili najboljši teniški igralci sveta.

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Prvi igralec sveta Jannik Sinner bo v ponedeljek odprl letošnji Wimbledon, kjer bo branil lansko zmnago. Italijana v prvem krogu čaka Srb Miomir Kecmanović, pred turnirjem pa velja za prvega favorita, še posebej kot je turnir zaradi poškodbe odpovedal Carlos Alcaraz. Štiriindvajsetletni Sinner se je odločil, da pred Wimbledonom ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi, kar je njegovem mnenju lahko celo prednost.

Na osrednje igrišče bo stopil tudi Novak Đokovć. Njegov nasprotnik v uvodnem krogu je Kitajec Yibing Wu, trenutno 99. igralec sveta. Igralca se bosta prvič pomerila med seboj.

Zanimivi dvoboji:
Jannik Sinner (Ita, 1) - Miomir Kecmanović (Srb)
Yibing Wu (Kit) - Novak Đoković (Srb, 7)
Marin Čilić (Hrv) - Danil Medvedjev (Rus, 8)
Michael Zheng (ZDA) - Cameron Norrie (VBr, 26)
Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Aleksander Ševčenko (Kaz)
 

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