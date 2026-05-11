Teniški globus, 11. maj

Jannik Sinner le še zmago za rekordom Novaka Đokovića

Jannik Sinner | Jannik Sinner je v tretjem krogu oddal le dve igri. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prvi nosilec domačega mastersa v Rimu Jannik Sinner se je uspešno prebil prek tretjega kroga. S 6:2 in 6:0 je premagal Alexeia Popyrina. Na ženskem turnirju v Rimu pa je v ponedeljek izpadla 13-postavljena Linda Noskova.

Nikola Bartunkova
Sportal Na turnirju v Rimu presenečenjem ni videti konca

Prvi igralec lestvice ATP Jannik Sinner se je suvereno uvrstil v osmino finala teniškega mastersa v Rimu in je le še zmago oddaljen od rekorda Novaka Đokovića po zaporednih zmagah na turnirjih serije masters.

Sinner je v 67 minutah s 6:2, 6:0 premagal Avstralca Alexeia Popyrina indosegel 30. zmago v nizu. S tem je prehitel Rogerja Federerja, rekord Đokovića pa lahko izenači čez dva dni, ko se bo meril z rojakom Andreo Pellegrinom.

Sinner je osvojil zadnjih pet mastersov 1000 (Pariz 2025 in letos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid) in lahko v Rimu postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

3. krog:
Andrej Rubljov (Rus/12) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/21) 6:4, 6:4;
Martin Landaluce (Špa) - Mattia Bellucci (Ita) 6:4, 6:3;
Nikoloz Basilašvili (Gru) - Brandon Nakashima (ZDA/30) 7:6 (5), 6:4;
Andrea Pellegrino (Ita) - Frances Tiafoe (ZDA/20) 7:6 (8), 6:1;
Jannik Sinner (Ita/1) - Alexei Popyrin (Avs) 6:2, 6:0;

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

4. krog:
Sorana Cirstea (Rom/26) - Linda Noskova (Češ/13) 6:2, 6:4;
Cori Gauff (ZDA/3) - Iva Jovic (ZDA/16) 5:7, 7:5, 6:2;
Jelena Ostapenko (Lat) - Ana Kalinskaja (Rus/22) 6:1, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/8) - Elise Mertens (Bel/21) 6:3, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:2, 6:3;
