ATP, zaključni turnir sezone
Jannik Sinner je miren, zvečer pa bo napeto
Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP Finals) v Torinu bosta v petek odigrana zadnja dvoboja skupinskega dela, po katerih bo znan še zadnji polfinalist. Jannik Sinner si je že zagotovil prvo mesto v skupini Björna Borga. Za drugo oziroma zadnjo polfinalno vstopnico se bosta udarila Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime. Popoldne bosta igrala Jannik Sinner in Ben Shelton, ki pa nima več možnosti za napredovanje.
Jannik Sinner še ni oddal niza.
Jannik Sinner želi skupinski del končati s polnim izkupičkom, saj v Torinu še ni oddal niza. Ben Shelton je po tesnem porazu proti Augerju-Aliassimu brez možnosti za polfinale, a bo vseeno poskušal sezono končati z odmevno zmago.
Večerni dvoboj bo imel veliko večjo vrednost. Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime bosta igrala na vse ali nič, saj se bo zmagovalec uvrstil v polfinale. Nemec vodi v medsebojnih obračunih s 6:3, a Kanadčan prihaja po izjemnem preobratu proti Benu Sheltonu in je pokazal zelo dobro formo.
Posamični dvoboji, četrtek:
14.00 Jannik Sinner (Ita, 2) - Ben Shelton (ZDA, 5)
20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)
Skupina Jimmy Connors:
Carlos Alcaraz (ŠPA) 3 zmage - 0 porazov
Alex De Minaur (AVS) 1 – 2
Taylor Fritz (ZDA) 1 – 2
Lorenzo Musetti (ITA) 1 – 2
Skupina Björn Borg:
Jannik Sinner (ITA) 2 zmagi – 0 porazov
Alexander Zverev (NEM) 1 – 1
Felix Auger-Aliassime (KAN) 1 – 1
Ben Shelton (ZDA) 0 – 2
