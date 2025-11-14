Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP Finals) v Torinu bosta v petek odigrana zadnja dvoboja skupinskega dela, po katerih bo znan še zadnji polfinalist. Jannik Sinner si je že zagotovil prvo mesto v skupini Björna Borga. Za drugo oziroma zadnjo polfinalno vstopnico se bosta udarila Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime. Popoldne bosta igrala Jannik Sinner in Ben Shelton, ki pa nima več možnosti za napredovanje.

Jannik Sinner še ni oddal niza. Foto: Reuters

Jannik Sinner želi skupinski del končati s polnim izkupičkom, saj v Torinu še ni oddal niza. Ben Shelton je po tesnem porazu proti Augerju-Aliassimu brez možnosti za polfinale, a bo vseeno poskušal sezono končati z odmevno zmago.

Večerni dvoboj bo imel veliko večjo vrednost. Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime bosta igrala na vse ali nič, saj se bo zmagovalec uvrstil v polfinale. Nemec vodi v medsebojnih obračunih s 6:3, a Kanadčan prihaja po izjemnem preobratu proti Benu Sheltonu in je pokazal zelo dobro formo.

Posamični dvoboji, četrtek: 14.00 Jannik Sinner (Ita, 2) - Ben Shelton (ZDA, 5)

20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

Lestvica:



Skupina Jimmy Connors: Carlos Alcaraz (ŠPA) 3 zmage - 0 porazov

Alex De Minaur (AVS) 1 – 2

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 2

Lorenzo Musetti (ITA) 1 – 2 Skupina Björn Borg:

Jannik Sinner (ITA) 2 zmagi – 0 porazov

Alexander Zverev (NEM) 1 – 1

Felix Auger-Aliassime (KAN) 1 – 1

Ben Shelton (ZDA) 0 – 2

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

Preberite še: