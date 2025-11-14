Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Petek,
14. 11. 2025,
9.38

ATP, zaključni turnir sezone

Jannik Sinner je miren, zvečer pa bo napeto

B. B.

Alexander Zverev bo moral zvečer igrati na vse ali nič.

Alexander Zverev bo moral zvečer igrati na vse ali nič.

Foto: Reuters

Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP Finals) v Torinu bosta v petek odigrana zadnja dvoboja skupinskega dela, po katerih bo znan še zadnji polfinalist. Jannik Sinner si je že zagotovil prvo mesto v skupini Björna Borga. Za drugo oziroma zadnjo polfinalno vstopnico se bosta udarila Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime. Popoldne bosta igrala Jannik Sinner in Ben Shelton, ki pa nima več možnosti za napredovanje.

Jannik Sinner še ni oddal niza. | Foto: Reuters Jannik Sinner še ni oddal niza. Foto: Reuters

Jannik Sinner želi skupinski del končati s polnim izkupičkom, saj v Torinu še ni oddal niza. Ben Shelton je po tesnem porazu proti Augerju-Aliassimu brez možnosti za polfinale, a bo vseeno poskušal sezono končati z odmevno zmago.

Večerni dvoboj bo imel veliko večjo vrednost. Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime bosta igrala na vse ali nič, saj se bo zmagovalec uvrstil v polfinale. Nemec vodi v medsebojnih obračunih s 6:3, a Kanadčan prihaja po izjemnem preobratu proti Benu Sheltonu in je pokazal zelo dobro formo.

Posamični dvoboji, četrtek:

14.00 Jannik Sinner (Ita, 2) - Ben Shelton (ZDA, 5)
20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

Lestvica:

Skupina Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz (ŠPA)  3 zmage - 0 porazov
Alex De Minaur (AVS)  1 – 2
Taylor Fritz (ZDA)  1 – 2
Lorenzo Musetti (ITA)  1 – 2

Skupina Björn Borg:
Jannik Sinner (ITA)  2 zmagi – 0 porazov
Alexander Zverev (NEM) 1 – 1 
Felix Auger-Aliassime (KAN)  1 – 1
Ben Shelton (ZDA)  0 – 2

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

