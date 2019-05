Izkušnje Đokovića ali vihrava mladost Cicipasa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bo na teniškem turnirju serije masters v Madridu na sporedu še zadnje dejanje. Med seboj se bosta pomerila Novak Đoković in Stefanos Cicipas. Zanju bo to njun drugi medsebojni dvoboj.

Pravzaprav lahko rečemo da bo to dvoboj izkušenega Đokovića ter mladega in vihravega Stefanosa Cicipasa. Srbski zvezdnik, ki lovi svojo 33. lovoriko na turnirjih serije masters, je v polfinalu po dolgem času pokazal vrhunski tenis. Za Đokovića bi bila to letos druga turnirska lovorika po zmagi na OP Avstralije.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo dobro igro je v glavnem mestu Španije pokazal Setfanos Cicipas. Najprej je v četrtfinalu premagal Aleksandra Zvereva, za veliko senzacijo pa je poskrbel v soboto, ko je premagal Rafael Nadala. Dvajsetletni Grk lovi svojo prvo zmago na turnirjih serije masters.

Igralca sta do zdaj igrale le en medsebojni dvoboj. Igrala sta lani v Toronto, ko je po treh nizih slavil Cicipas. Nekatera glasovanje kažejo, da bi bil lahko zelo tesen dvoboj.