V živo: V Melbournu se obeta drama, Čilić je uspel izenačiti #video

Enosmerni promet v prvem nizu

Dvoboj se je začel po željah Federerja, ki je že v uvodni igri nasprotniku vzel servis. Hrvat je izgubil tudi svoj drugi servis, tako da je Roger povedel s 4:0. Tega vodstva izkušeni Švicar ni zapravil in na koncu prvi nizi dobil z izidom 6:2. Ta je trajal pičlih 24 minut. Čilić, ki je dvoboj začel nekoliko nervozno, je moral nekaj spremeniti v svoji igri. In to mu je v drugem nizu uspelo.

Drugi niz po podaljšani igri pripadel Čiliću

V drugi igri drugega niza je imel Marin Čilić dve žogici za "break" in vodstvo za 2:0, a ju ni znal izkoristiti. Precej dolga je bil tretja igra, ki jo je po dolgotrajnem mučenju dobil Čilić in povedel za 2:1. Po novem "breaku" je dišalo v deseti igri. Po dvojni napaki Federerja, je imel Čilić vodstvo 30:40 in žogo za niz. Hrvatu se je zatresla roka in zgrešil lahek beckend. Federer je nato dvakrat dobro odserviral in izenačil na 5:5. Odločala je podaljšana igra, kjer je presenetljivo več zbranosti pokazal Marin Čilić 7:6 (5) in zasluženo izenačil na 1:1 v nizih. Federer je tako prvič letos na OP Avstralije izgubil niz.

Tretji niz je bil končan po 29 minutah

V uvodu tretjega niza je do pete igre potekal mrtvi tek, potem ko sta oba finalista dobivala igre na svoj servis. Čiliću se je zalomilo v šesti igri, ko je Federer povedel z 0:40. Ta je izkoristil drugo žogico za odvzem servisa in povedel s 4:2. V tej igri je Marinu zatajil predvsem začetni udarec. V naslednji igri je imel 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam v rokah vodstvo s 5:2. Tega vodstva Federer ni izpustil ter z izidom 6:3 povedel s 2:1 v nizih. Tretji niz je trajal 29 minut.

Velike vrnitev v četrtem nizu

V četrtem nizu je Roger udaril že takoj. V prvi igri je Marinu odvzel servis in v naslednji igri povedel z 2:0. Ko je kazalo, da je Hrvat v izgubljenem položaju in da bo Federer gladko zmagal, mu je ta v šesti igri odvzel servis in izenačil na 3:3. V osmi igri je Čilić še enkrat udaril ter povedel s 5:3. V naslednji igri je zlahka dobil igro na svoj servis in četrti niz dobil s 6:3. S tem pa izsilil peti, odločilni niz.

Njun deseti medsebojni dvoboj

To je zanju deseti medsebojni dvoboj. Veliko boljši izkupiček pa ima Švicar, ki je Hrvata premagal osemkrat, Čilić pa ga je do zdaj premagal le enkrat. Federer bo v Avstraliji lovil šesto zmago ter skupno že 20., medtem ko bi bila za Čilića to prva zmaga v Melbournu in skupno druga na turnirjih velike četverice. Stavnice kažejo na gladko zmago Federerja.