Ljubitelji tenisa že nestrpno pričakujejo vrnitev Novaka Đokovića na teniška igrišča. Eden najboljših igralcev vseh časov je že odigral niz na treningu in verjetno je bil marsikdo presenečen nad njegovo igro in izidom.

🇫🇷🇷🇸 Fils won the practice set against Djokovic 6-2 pic.twitter.com/vPtTGiHb2H — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 6, 2026

Spomnimo, da Novak Đoković ni igral že skoraj dva meseca, zadnji dvoboj je odigral 12. marca na turnirju serije masters v Indian Wellsu, ko je v tretjem krogu izgubil proti Jacku Draperju. Pravzaprav je Nole v letošnji sezoni skupno odigral le devet dvobojev in že nekaj časa poudarja, da zelo selektivno izbira turnirje. V svojih zrelih športnih letih se vse pogosteje sooča s poškodbami. Z ekipo se je odločil, da poskusi na turnirju serije masters v Rimu, kjer je postavljen kot tretji nosilec turnirja in mu zaradi odsotnosti Carlosa Alcaraza (poškodba zapestja, op. p.) pripisujejo dobre možnosti.

Srbski teniški zvezdnik je v Rimu že opravil nekaj treningov. Pred polnimi tribunami, ki so na Đokovićevem treningu že pravilo, je odigral tudi kratek dvoboj oziroma en niz na točke. Nasproti mu je stal Francoz Arthur Fils. Tega danes trenira Goran Ivanišević, ki je pred tem nekaj let zelo dobro sodeloval z Đokovićem.

Trening po poročanju Tennis365 ni šel po načrtih 38-letnega Beograjčana, saj je izgubil s 6:2. A vsi vemo, da je trening nekaj, tekma pa nekaj povsem drugega. Novak bo s svojimi izkušnjami verjetno znal hitro pozabiti ta poraz. In ko bo šlo zares, bo pokazal drug obraz.

Poraz proti 21-letnemu Filsu ne bi smel biti veliko presenečenje, saj je Francoz v zadnjem času v izjemni formi. Februarja se je uvrstil v finale turnirja v Katarju, prejšnji teden pa je na turnirju v Barceloni osvojil svoj prvi naslov ATP v tej sezoni, skupno pa že četrtega.

Novak Đoković še čaka na svojega nasprotnika.

Še čaka na nasprotnika

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam še nima nasprotnika za uvodni dvoboj. To bo zmagovalec dvoboja prvega kroga med Martonom Fucsovicsem in Dinom Prižmićem, s katerima ima v medsebojnih dvobojih pozitiven izkupiček. Đoković vodi s 6:0 proti Fucsovicsu, svojo prvo in edino tekmo proti Prižmiću pa je dobil na Odprtem prvenstvu Avstralije leta 2024.

