Gajser na novem terenu brani skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika nagrada Nizozemske je bila v preteklosti običajno v Valkenswaardu ali Assnu, tokrat pa bo prizorišče Oss. Proga je za veliko večino voznikov neznanka, saj na njej do sedaj še ni bilo dirke najvišje ravni. Tako bosta teoretično imela nekaj prednosti domača asa Jeffrey Herlings in Glenn Coldenhoff, ki stezo še najbolje poznata, ker sta na njej v preteklosti že trenirala oziroma vozila na preizkušnjah za državno prvenstvo Nizozemske.

Gajserja pa čaka težko delo, če bo želel ohraniti rdečo številko najboljšega v skupnem seštevku razreda MXGP. Nizozemca sta v dobri formi, kar sta pokazala tudi na zadnji preizkušnji pred dvema tednoma v Maggiori, ki sta jo končala na prvem in drugem mestu.

Skupno je pred četrto dirko sezone prvi Gajser s 124 točkami, Herlings jih ima kot najbližji zasledovalec 118, tretji je Francoz Romain Febvre s 107.

"Vedno je lepo priti na novo prizorišče. Zelo se že veselim, da bom nastopil v Ossu. Zadnja dirka v Maggiori se ni iztekla po načrtih, a še vedno vodim v SP. Trdo smo delali pred to dirko, nikoli še nisem nastopil tukaj, a vem, da je podlaga peščena, to bo prva takšna dirka letos. A prepričan sem, da se bo dobro delo pred sezono obrestovalo in da bomo pokazali najboljše vožnje," je pred preizkušnjo na Nizozemskem napovedal Gajser.

Drugi slovenski predstavnik v Ossu bo Jan Pancar v razredu MX2. Na dirki v Maggiori se Pancarju ni izšlo po načrtih, a je za 16. in 13. mesto vknjižil skupaj 13 novih točk. Pancar je zdaj v skupnem seštevku v razredu MX2 na 15. mestu z 39 točkami.

Prva vožnja VN Nizozemske v razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10. V MX2 se bodo dirkači prvič merili ob 12.15, drugič pa ob 15.10.