V živo: Belorusinja v finalu spravlja v težave ljubljenko občinstva

OP ZDA, WTA, finale: Coco Gauff (ZDA, 6) – Arina Sabalenka (Blr, 2) 2:6, 2:1

Arina Sabalenka na letošnjem OP ZDA kaže izjemne predstave, potem ko je na poti do finala oddala le en niz. To se ji je zgodilo v polfinalu, potem ko je igrala proti Madison Keys. Na drugi strani je imela šele 19-letna Coco Gauff malce več dela, da se je prebila do svojega drugega finala za grand slam v karieri. Mlada Američanka je na poti do finala oddala tri nize, a vseeno pokazala zelo dober tenis.

Coco Gauff bo igrala svoj drugi finale na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Belorusinja in Američanka sta do zdaj igrali pet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček ima domačinka (3:2).

Belorusinja je pripravljena še na eno borbo

"Mislim, da se moram osredotočiti nase in se pripraviti še na eno borbo. Enostavno moraš biti tam in se moraš briti za to," je po polfinalu povedala 25-letna Sabalenka, ki že ima zmago na turnirjih za grand slam. Letos je zmagala na OP Avstralije, medtem ko Gauff še čaka na svojo prvo lovoriko na največjih turnirjih.

Coco Gauff je po letu 1999 najmlajša Američanka, ki se je prebila finale. Takrat je to uspelo Sereni Williams, ki je lani na OP ZDA igrala zadnji dvoboj v karieri. "To mi veliko pomeni. Serena je Serena. Ona je najboljša in upam, da bom dosegla polovico tega, kar je njej uspelo.