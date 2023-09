Američanka najstnica v New Yorku spisala pravljico

Komaj 19-letna ameriška teniška igralka Coco Gauff je v finalu odprtega prvenstva ZDA premagala Belorusinjo Arino Sabalenko (2:6, 6:3 in 6:2) ter poskrbela za največji uspeh kariere. Tribune, na katerih ni manjkalo znanih obrazov, ogromno je bilo filmskih zvezdnikov in zvezdnic, so ob podvigu ameriške najstnice norele od navdušenja. New York je na zmago domače teniške igralke čakal šest let, poraženko Sabalenko pa je tolažilo dejstvo, da bo v ponedeljek na svetovni jakostni lestvici skočila na prvo mesto.