Federer: Če bom izpadel, bom izpadel

Na finalnem teniškem turnirju v Londonu bo v četrtek v skupini B na sporedu še zadnji, tretji krog. Trenutno najbolje kaže Kevinu Andersonu, medtem ko so pri Federerju, Nišikoriju in Thiemu stvari še precej odprte.

Četrtek, 15. november Dominic Thiem (Avt) – Kei Nišikori (Jap)

Roger Federer (Švi) – Kevin Anderson (Jar)

Prava teniška poslastica se obeta v večernem delu, ko si bosta nasproti stala Roger Federer in Kevin Anderson, ki trenutno igra tenis svojega življenja. Južnoafričan je dobil oba uvodna dvoboja. Drugega, ko je igral proti Nišikoriju in oddal le eno igro. Federer je do zdaj nanizal zmago in poraz, zato bo ta dvoboj zanj še kako pomemben, če se želi prebiti v polfinale. Medsebojni izid je 4:1 za Federerja. Zadnjič sta se pomerila letos v četrtfinalu Wimbledona, kjer je bil boljši Anderson.

Rogerja Federerja zvečer čaka težko delo. Foto: Guliver/Getty Images

Ni vse v rokah Federerja

"Lahko tudi zmagam, pa se mi ne bo uspelo uvrstiti v polfinale, torej ni vse v mojih rokah. Če bom izpadel, bom izpadel in si to zaslužil. Zame je pomembno, da dobro odigram zadnji dvoboj in poskusim premagati Kevina. Zelo dobro igra in za seboj ima izjemno sezono. Zelo dobro je proti meni igral tudi v Wimbledonu," je pred dvobojem povedal 37-letni Švicar in šestkratni zmagovalec finalnega turnirja.

"Veselim se, da bom igral proti Rogerju. Zmeraj je velik izziv biti z njim na igrišču. To je odlična priložnost, da igraš proti najboljšemu igralcu vseh časov. Odigral sem dva zelo dobra dvoboja in komaj čakam, da se vrnem na igrišče in igram proti njemu," je povedal 32-letni Anderson.

Dominic Thiem je do zdaj izgubil oba dvoboja. Foto: Getty Images

Pred njima se bosta na osrednje igrišče podala Dominic Thiem in Kei Nišikori. Japonec ima na svojem računu eno zmago in en poraz, potem ko Avstrijec še ni zmagal in ima tako najmanj možnosti, da se prebije v polfinale. Thiem in Nišikori sta do zdaj igrala štiri dvoboje, boljši izkupiček pa ima Kei (3:1).

"Najprej moram igrati svoj tenis, kar bom poskusil v četrtek. Če mi to ne bo uspelo, mi ne bo treba gledati drugega dvoboja, ker bom izgubil tudi tretji dvoboj. Zares si želim igrati dober dvoboj, ne glede na to, ali je zadnji ali ne," je povedal Thiem, ki je v Londonu videti povsem razglašen.

Scenarijev za napredovanje v polfinale v skupini B je kar nekaj:

Skupina A

Novak Đokovič (Srb) 2 zmagi - 0 porazov

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 1 poraz

Marin Čilić (Hrv) 1 zmaga - 1 poraz

John Isner (ZDA) 0 zmag - 2 poraza

Skupina B

Kevin Anderson (Jar) 2 zmagi - 0 porazov

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 1 poraz

Roger Federer (Švi) 1 zmaga - 1 poraz

Dominic Thiem (Avt) 0 zmag - 2 poraza

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.