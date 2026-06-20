Sobota, 20. 6. 2026, 15.54
26 minut
Teniški globus, 20. junij
Erjavec čez prvo oviro v Eastbournu, Šeško izpadel na Majorki
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu. V prvem kvalifikacijskem dvoboju je 26-letna Slovenka ugnala Tajko Lanlane Tararudee s 5:7, 6:2 in 7:6 (5), v drugem pa jo čaka Avstralka Ajla Tomljanovic. Na travnatem turnirju na Majorki je izgubil Žiga Šeško.
Od 17-letnega Šeška, letošnjega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v mladinski konkurenci, je bil na Balearskih otokih boljši Slovak Alex Molčan. Trenutno 101. igralec na jakostni lestvici ATP iz Prešova je v prvem krogu kvalifikacij zmagal s 6:2 in 6:2.
Preberite še: