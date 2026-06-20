Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
15.54

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Žiga Šeško Veronika Erjavec

Sobota, 20. 6. 2026, 15.54

26 minut

Teniški globus, 20. junij

Erjavec čez prvo oviro v Eastbournu, Šeško izpadel na Majorki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Veronika Erjavec | Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu. V prvem kvalifikacijskem dvoboju je 26-letna Slovenka ugnala Tajko Lanlane Tararudee s 5:7, 6:2 in 7:6 (5), v drugem pa jo čaka Avstralka Ajla Tomljanovic. Na travnatem turnirju na Majorki je izgubil Žiga Šeško.

Od 17-letnega Šeška, letošnjega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v mladinski konkurenci, je bil na Balearskih otokih boljši Slovak Alex Molčan. Trenutno 101. igralec na jakostni lestvici ATP iz Prešova je v prvem krogu kvalifikacij zmagal s 6:2 in 6:2.

Preberite še:

Alex De Minaur
Sportal Nosilci večinoma zanesljivi, zalomilo se je le Coco Gauff
Joao Fonseca
Sportal Navduševal na OP Francije, na travi v Halleju že izpadel
Žiga Šeško Veronika Erjavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.