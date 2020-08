Kaji Juvan manjka le še ena zmaga

Kaja Juvan, ki je v kvalifikacijah postavljena kot sedma nosilka, se je v soboto prvem krogu kvalifikacij pomerila s Poljakinjo Magdaleno Frech, trenutno 169. igralko sveta. Dvoboj je po nekaj več kot dveh urah dobila Ljubljančanka, ki je za zmago potrebovala tri nize (2:6, 6:2, 6:4).

Kaja Juvan moves on at the @LadiesOpenPA, she’s through to Q2 with a three-set win over Magdalena Frech. pic.twitter.com/PLxSWWa3wN