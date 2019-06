Ellingworth od oktobra šef Bahrain-Meride

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz kolesarske ekipe svetovne serije Bahrain-Merida so sporočili, da bo od 1. oktobra šef ekipe britanski strokovnjak Rod Ellingworth, ki je nazadnje deloval v moštvu Sky. Šestinštiridesetletni Ellingworth je eden najzaslužnejših mož za uspehe britanske reprezentance in kolesarjev Skyja v zadnjem obdobju.

Ellingworth bo do oktobra deloval v Bahrain-Meridi in z vodstvom pripravljal načrte za sezono 2020 in naslednje. Tesno bo sodeloval z Brentom Copelandom, dosedanjim generalnim menedžerjem ekipe.

Britanec je delal za Sky od ustanovitve moštva leta 2010. Imel je tudi več vlog na britanski kolesarski zvezi. S selektorskega mesta se je umaknil marca 2018.

Za Bahrain-Merido v tej sezoni kolesarijo Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in Jan Tratnik, Kristijan Koren je prav tako član moštva, a je zaradi povezav z dopinško afero trenutno suspendiran. Veliko Slovencev je tudi med osebjem.