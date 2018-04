Dvoboj, ki ga ne bi smeli zamuditi

Teniški globus, 18. april

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bo na peščenih igriščih Monte Carla na sporedu kar nekaj teniških poslastic. Za nas bo najbolj zanimiv dvoboj med Aljažem Bedenetom in Rafaelom Nadalom. To bo zanju drugi medsebojni dvoboj, potem ko sta se pred dvema letoma udarila prav v Monte Carlu. Takrat je bil boljši Španec, ki je na tem turnirju osvojil deset lovorik. Je čas za enajsto ali bo Bedene tokrat pripravil prvovrstno presenečenje?

Kako se bo Đoković odrezal proti Hrvatu?

Foto: Guliver/Getty Images Pred njima bosta na osrednje igrišče stopila Novak Đoković in Borna Ćorić. Đoković se je skozi prvi krog sprehodil, potem ko v dvoboju proti Dušanu Lajoviću oddal le eno igro. Tokrat ga v drugem krogu čaka veliko boljši nasprotnik. Ćorić letos igra v življenjski formi. Srb in Hrvat sta se do zdaj le enkrat pomerila. Leta 2016 na turnirju v Madridu je bil boljši Nole.

Na delu bo tudi drugi nosilec Marin Čilić. Najboljši hrvaški teniški igralec bo tokrat lopar prekrižal s španskim veteranom Fernandom Verdascom.