Đokoviću danes še zdaleč ne bo lahko

V torek sta na finalnem teniškem turnirju v Torinu v zeleni skupini na sporedu dva dvoboja drugega kroga. Prva se bosta udarila Stefanos Cicipas in Holger Rune. Zvečer bo še bolj napeto, ko si bosta nasproti stala Novak Đoković in domačin Jannik Sinner.

Stefanos Cicipas in Holger Rune sta izgubila uvodna dvoboja, tako da bo ta dvoboj, če želita ostati v igri za polfinale, zelo pomemben. Medsebojna statistika je na strani 20-letnega Danca, ki je pet let starejšega Grka do zdaj dvakrat premagal. Oba dvoboja sta igrala v sezoni 2022.

Ni mu še uspelo premagati Srba

Veliko bolj napeto bo v večernem dvoboju. Italijansko občinstvo obožuje Novaka Đokovića, a tokrat bo drugače. Zagotovo bo vsa dvorana na strani domačega ljubljenca Jannika Sinnerja, a Đoković je tega že vajen. Igralca sta odigrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil srbski teniški igralec, ki tudi v tem dvoboju velja za favorita.

Italijan bi si lahko že zagotovil polfinale, če bi Đokovića premagal po dveh niz. Dovolj bi bilo lahko že, če bi zmagal po treh nizih, ampak bi moral v prvem dvoboju Stefanos Cicipas premagati Holgerja Runeja. "Vzdušje je bilo res lepo. V veliko veselje mi je, da lahko igram v Torinu v Italiji," je po prvi zmagi povedal šele 22-letni Sinner.

Skupinski del, zelena skupina Stefanos Cicipas (Grč, 6) - Holger Rune (Dan, 8)

Novak Đoković (Srb, 1) - Jannik Sinner (Ita, 4)

Zelena skupina Jannik Sinner (Ita, 4) 1 zmaga – 0 porazov

Novak Đoković (Srb, 1) 1 – 0

Holger Rune (Dan, 8) 0 – 1

Stefanos Cicipas (Grč, 6) 0 – 1

Rdeča Skupina Danil Medvedjev (Rus, 3) 1 zmaga – 0 porazov

Aleksander Zverev (Nem, 7) 1 - 0C

arlos Alcaraz (Špa, 2) 0 - 1

Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 1

