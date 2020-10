Đokovića čaka Rus, ki ga je enkrat že premagal

Prvi igralec sveta bo igral proti Karenu Kačanovu, ruskemu igralcu, ki je Đokoviću enkrat že zadal poraz. To je bilo leta 2018 na turnirju serije masters. Kačanov se v tem trenutku noče ozirati v preteklost.

"Kar se je zgodilo v preteklosti, je že zapisano v knjigah. Vsak dvoboj je nov izziv, nova priložnost. Morda se v mislih zavedate, da ste ga enkrat že premagali, in to vam daje dodatno samozavest," je pred dvobojem povedal trenutno 16. igralec sveta. Do zdaj sta Nole in Kačanov odigrala štiri uradne dvoboje, izid v zmagah pa je 3:1 za Srba.

Zanimiv dvoboj se obeta med Stefanosom Cicipasom in Grigorjem Dimitrovom. To bo njun prvi uradni medsebojni dvoboj.