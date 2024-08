Ljubitelji tenisa so po petkovem izpadu Carlosa Alcaraza, doživeli še eno veliko presenečenje. Od turnirja se v 3. krogu poslavlja še Novak Đoković, ki je bil eden glavnih favoritov za zmago. Pod hladno prho ga je poslal Avstralec Alexei Popyrin, ki je Srba premagal po štirih nizih 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, dvoboj pa je trajal tri ure in pol.

"Igral sem najslabši teni do zdaj." Foto: Guliverimage

"Zame je bila to grozna tekma"

To je prvič po letu 2017, da je Beograjčan v sezoni ostal brez lovorike na turnirjih za grand slam. Đoković je takoj po dvoboju nasprotniku športno čestital, medtem ko je bil do sebe precej kritičen. "Igral sem najslabši teni do zdaj. Glede na to, kako sem igral, je 3. krog še dober uspeh. Na tako hitri podlagi brez servisa ne moreš nič narediti. Več stvari sem poskusil, vendar je bilo psihološko zelo težko zame. Nisem našel svoje igre, zame je bila to grozna tekma," je po dvoboju na novinarski konferenci povedal Đoković.

Alexei Popyrin je na OP ZDA poskrbel za veliko presenčenje. Foto: Guliverimage

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov in 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je priznal, da se je fizično dobro počutil, prav tako je bil motiviran, a težava je bila, ker mu je igra povsem razpadla. "Na trenutke sem deloval in se počutil kot amater, ampak to je sestavni del športa. Razmišljal sem, ali naj sploh pridem sem. Če nimam servisa, potem sploh ne morem igrati," je razlagal Nole in tudi sam poudaril, da je bila to v zadnjih 15 letih zanj najslabša sezona, vseeno pa mu je v tolažbo zlata olimpijska medalja, ki jo je tako dolgo čakal.

"Če je sezona takšna, da sem osvojil samo zlato, potem to sprejmem. Čakal sem ga celo življenje. Rezultatsko je bila v zadnjih 15 letih najslabša sezona in tako se tudi počutim," je še dodal 37-letnik, ki se vrača Beograd in razmislil bo, kako bo nadaljeval letošnjo sezono.

