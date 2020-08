Đoković odpovedal nastop v dvojicah v New Yorku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković je zaradi težav z vratom odpovedal svoj nastop med dvojicami na mastersu v Cincinatiju, ki ga letos igrajo v New Yorku, kjer se bo konec meseca začel tudi grand slam, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srb Đoković je nameraval nastopiti skupaj z rojakom Filipom Krajinovićem, dvoboj pa bi morala igrati že nocoj.

Cincinnati (turnir poteka v New Yorku), WTA (1.950.079 dolarjev):



1. krog:

Elise Mertens (Bel/14) - Rebecca Peterson (Šve) 6:0, 6:2;

Anett Kontaveit (Est/12) - Darja Kasatkina (Rus) 6:3, 6:1;

Vera Zvonarjeva (Rus) - Magda Linette (Pol) 1:6, 6:3, 6:1;

Arantxa Rus (Niz) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6:2, 6:3.



ATP, Cincinnati (turnir poteka v New Yorku, 6.297.080 dolarjev):



1. krog:

Tennys Sandgren (ZDA) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:3, 7:6 (7);

Karen Kačanov (Rus/11) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:4, 6:4;

Diego Schwartzman (Arg/9) - Casper Ruud (Nor) 7:6 (2), 6:3;

