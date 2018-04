Branilci naslova po zmagi Poullieja v polfinale Davisovega pokala

Davisov pokal, svetovna skupina

Lucas Pouille je francoskim branilcem naslova zagotovil polfinale Davisovega pokala. V Genovi je v četrtfinalnem obračunu premagal Fabia Fogninija z 2:6, 6:1, 7:6 (3) in 6:3 ter gostiteljici Franciji zagotovil nedosegljivo prednost 3:1. Zadnjega dvoboja tako niso več igrali, so sporočili organizatorji. Branilci naslova se bodo septembra v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Španijo in Nemčijo.