Nemci po hudem boju povedli proti Špancem

Davisov pokal, svetovna skupina

Šele po nedeljskih posamičnih dvobojih bodo znani polfinalisti teniškega Davisovega pokala, saj so je bilo po dveh petkovih obračunih v Genovi, Valencii in Varaždinu izenačeno, prednosti po današnjih igrah dvojic so si priigrali Hrvati, Nemci in Francozi.