Kanadčani prvi finalisti Davisovega pokala

Prvo partijo dneva je dobila Rusija oziroma Andrej Rublev, ki je bil s 6:4 in 6:4 boljši od Vaseka Pospisila. Nato je Kanada izenačila po zaslugi Denisa Shapovalova, ki je po treh nizih ugnal Karena Hačanova, v igri parov pa sta bila Pospisil in Shapovalov boljša od Hačanova in Rubleva s 3:6, 6:3 in 7:6.

Za Kanado bo to prvi nastop v finalu Davisovega pokala.

Izid, polfinale:



Rusija : Kanada 1:2

Andrej Rublev : Vasek Pospisil 6:4, 6:4

Karen Hačanov : Denis Shapovalov 4:6, 6:4, 4:6

Hačanov/Rublev : Pospisil/Shapovalov 3:6, 6:3, 6:7 (5)