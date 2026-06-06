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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
13.41

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Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Sobota, 6. 6. 2026, 13.41

1 ura, 22 minut

Namizni tenis

Darko Jorgić z mirnimi živci v Skopju do polfinala posameznikov

Avtor:
STA

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Darko Jorgić London 2026 | Foto worldtabletennis.com

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, 15. igralec sveta, se je na turnirju WTT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3:1 premagal 23-letnega Belgijca Adriena Rassenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.

Hrastničan, lanski finalist tega turnirja, je dvoboj slabo začel, prvi niz je izgubil, v njem je osvojil šest točk. Tudi v drugem mu ni dobro kazalo. Vodil je sicer 7:3, a nato tekmecu dopustil, da je osvojil sedem zaporednih točk in si priigral tri zaključne žoge. Toda nato je Slovenec osvojil pet točk zapovrstjo, niz pa dobil z 12:10.

To mu je zagotovilo psihološko prednost, ki jo je v tretjem znal izkoristiti, tekmeca je premagal z 11:7. Mirne živce je ohranil tudi v izenačenem četrtem nizu, potem ko je po vodstvu 10:8 zapravil dve zaključni žogi, nato še dve, peto pa je vendarle izkoristil za zmago s 14:12 ter 3:1.

V polfinalu se bo pomeril z neugodnim Švedom Antonom Kallbergom, ki je v četrtfinalu gladko ugnal Južnkorejca Park Guhyeona.

Pravega počitka pa Jorgića ne bo imel. Še pred pozno popoldanskim polfinalnim obračunom posameznikov bo z Denijem Kožulom igral tudi v polfinalu dvojic. Slovenca, ki sta v Skopju lani izpadla prav v polfinalu, se bosta pomerila s Francozoma Flavienom Cotonom in Simonom Gauzyjem.

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