Danes zelo pomemben dvoboj za Slovenca

Aljaž Bedene se je v četrtek na teniškem turnirju na Dunaju še drugič v karieri prebil do četrtfinala. V osmini finala je trenutno naš najboljši teniški igralec premagal Francoza Gilles Simona, nekdanjega šestega igralca sveta.

Aljaža tudi v četrtfinalu čaka francoski igralec. To je Gael Monfils, trenutno 14. igralec sveta, ki je na tem turnirju leta 2008 igral že v finalu. Za Bedeneta in Monfilsa bo to šele prvi medsebojni dvoboj. Njun dvoboj bo na sporedu okrog 19. ure.

Foto: Gulliver/Getty Images

Trenutno močan turnir poteka tudi v Baslu, kjer igra tudi Roger Federer. Ta se je v polfinale uvrstil brez dvoboja, potem ko je moral dvoboj odpovedati njegov velik prijatelj Stan Wawrinka. Danes bodo tam na sporedu še trije četrtfinalni dvoboji.